شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يكرر تجربته فى التمثيل خلال مسلسل "أسيل" ويجسد دور مهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد بلال، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ثانى تجاربه فى التمثيل خلال مسلسل "أسيل" المكون من 15 حلقة، وذلك بعد تجربته الأولى التى قدمها فى مسلسل "دوبامين" العام الماضى، ويجسد بلال خلال أحداث "أسيل" شخصية مهندس معمارى يشارك فى أحد مشاريع الدولة لبناء الشقق فى الفيوم.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير المشاهد الخارجية من العمل فى محافظة الفيوم، وتم استئناف تصوير المشاهد الداخلية حالياً فى أحد الاستديوهات بمنطقة شبرا منت، ومن المقرر انطلاق عرضه السبت المقبل على قناة ON الساعة 8 مساء، ليكون آخر أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة قبل انطلاق موسم دراما رمضان المقبل.

كواليس مسلسل "أسيل"

مسلسل "أسيل" من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة "إيما لاين" وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى ويطرح أكثر من قضية.

وفي سياق آخر شارك أحمد بلال كضيف شرف في مسلسل "دوبامين"، وهو من بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، حليم، ريم المصرى، بسنت السبقى، نوران ماجد، ريهام ماهر، منار سلامة، أحمد امام، هانى الطمبارى، سما المغربى، وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.