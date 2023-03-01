شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي متزوج من سماء إبراهيم ويعاني من مشاكل زوجية فى "مذكرات زوج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل "مذكرات زوج" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل 2023، ويواصل خلال الوقت الحالي تصوير مشاهده في العمل، إذ أنه متزوج من الفنانة سماء إبراهيم خلال الأحداث، ويعاني الثنائي من مشاكل زوجية بسبب الملل والرتابة التي أصابت علاقتهما.



خالد الصاوي

مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة وهو مأخوذ عن كتاب "مذكرات زوج" للأديب الراحل أحمد بهجت، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت حول المشاكل الزوجية، والخلافات التي تصيب الأزواج بعد فترة من زواجهما، ومعالجتها بشكل معاصر غير تقليدي، من خلال 3 أجيال.

يقوم ببطولة المسلسل طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



بوستر مسلسل "مذكرات زوج"

وفي سياق آخر يشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل "جت سليمة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد دور الملك طمعان، الذي تقابله دنيا خلال أحد الأزمة التي تذهب إليها الأحداث، ويشارك في بطولة العمل أيضا محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

كما يشارك أيضا في مسلسل "سره الباتع"، تأليف وإخراج خالد يوسف، حيث ويجسد دور دور "شيخ البلد" خلال فترة الحملة الفرنسية، بالإضافة إلى مسلسل "الكتيبة 101".