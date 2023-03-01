شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يهنئ عاصى الحلانى بخطوبة ابنته ماريتا: عقبال الفرحة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم راغب علامة، النجم عاصى الحلانى، على خطوبة ابنته ماريتا، متمنيا لهما المزيد من السعادة و الحب.

وغرد راغب عبر حسابه على تويتر، قائلا:"أخي و صديقى الفنان عاصي الحلاني ألف ألف مبروك خطوبة كريمتكم الأميرة الجميلة ماريتا الحلاني على الشاب المحترم كميل أبي خليل أتمنى من كل قلبي أن يتمم الله سعادتكم، وأن يكون الحب والفرح عنوان حياتكم عقبال الفرحة الكبرى".



راغب علامة

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائيًا كبيرًا في المملكة الأردنية الهاشمية الشهر الماضى وسط حضور كبير من جمهوره العربي، وقدم خلال الحفل نخبة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلمات الأغاني منها واني مارق مريت و"بحبك وبغار" و"يا طير"، و"ست الستات" و"مالي صبر".

عاصي كان أحيا حفلاً كبيرًا في مدينة كولن الالمانية ونشر فيديو من الحفل وعلق عليه: "كانت ليلة من أحلي الليالي مع الجالية العربية في ألمانيا الله يديم محبتكم وألف شكر على استقبالكم".يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد طرح نهاية العام الماضي أغنية أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي.