خطوبة حلا الترك بعمر 19 سنة حديث مواقع التواصل.. لن تصدّق من هو العريس!! نجم سعودي شهير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 11:44 صباحاً - تصدر في الساعات القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي “هشتاج” تحت عنوان خطوبة حلا الترك على نجم سعودي شهير، وجاءت التعليقات بالمناصفة بين مصدق ومكذب.

واستغل بعض النشطاء “الهشتاغ” وقاموا بتداول صورة لعروس يوم زفافها، يجمعها الكثير من الشبة مع النجمة الشابة حلا الترك.

خطوبة حلا الترك تتصدر الترند

وانهالت الأسئلة على الفنانة الشابة ذات الـ19 عامًا حول هوية خطيبها من جانب محبيها، فيما عبر البعض عن استيائه بسبب تفكيرها في تلك الخطوة وهي مازالت في عمر المراهقة.

ويبدو أن الخطيب المزعوم كان الناشط الاجتماعي على السوشيال ميديا السعودي ريان جيلر صاحب الـ20 عامًا، الذي علق بدوره “حقيقة خبر خطوبتي من فنانة كذب لايقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله”.

يُشار إلى ان خبر خطوبة حلا الترك من السعودي ريان جيلر أثير أكثر من مرة في وسائل الإعلام، حتى أن حلا الترك سئلت عنها في إطلالة لها مع والدتها في بث مباشر عبر “سناب شات” لكن تم نفيها بشكل قاطع.

حلا الترك تضع حدًا لشائعة زواجها بردّ عفوي

وكانت الفنانة البحرينية الشابة قد وضعت قبل فترة حدا لتلك الشائعات التي تتكرر دائماً حول ارتباطها وزواجها، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في الموضوع مؤكده أنها تتمنى في البداية الانتهاء من دراستها الجامعية.

وتداول روّاد مواقع التواصل مقاطع فيديو ظهرت فيها خلال لقاء لها في بث مباشر وهي تتحدث إلى محبيه وتردّ على أسئلتهم، والاي جاء من بينهم سؤال حول موقفها من الزواج من شاب جيد لكنه ينتمي لطبقة متوسطة، وهو ما تسبب في إحراجها وشعورها بالخجل.

وردّت الفنانة البحرينية بعفوية قائلة: ” يا ربي على هالأسئلة، يعني حالياً علشان بس أكون صريحة، أنا ما فكرت في هذه الأمور، أنا مثل ما كنت أتكلم، جامعتي هي الأساس، دراستي هي الأساس، وبعدين يجي وقت الزواج والحب”.

ولفتت إلى أنها تريد أن تحقق أحلامها أولاً، ثم تفكر في الزواج قائلة: “أول شيء أفكر في دراستي أخلص وانجح وأكون أنا قوية وبعدين أفكر في هذه الأشياء”، نافية بذلك كادل الشائعات التي تطالها قبل فترة.

حلا الترك في برنامج جديد

وتستعدّ الترك لظهورها في برنامج جديد، بعدما حلّت ضيفة فيه خلال شهر كانون الأوّل الماضي في الرياض .

ونشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها كاتبة: “من الرياض الشهر اللي طاف من كواليس تصوير برنامج جديد .. قريباً”.

من هي حلا الترك؟

هي مطربة بحرينية، ولدت في 15 من شهر يونيو وذلك في عام 2002، وتبلغ من العمر الآن 20 عامًا، اسمها الكامل هو (حلا موفق محمد الترك) وهي إبنة المنتج البحريني محمد الترك والفنانة السورية منى السابر، كما أنها من مواليد مدينة المنامة عاصمة البحرين وتحمل الجنسية البحرينية والديانة الإسلامية، بدأت حلا الترك مسيرتها الفنية عندما كانت طفلة صغيرة في السابعة من عمرها من خلال برنامج “ستار صغار” وذلك في عام 2009.

اشتهرت حلا الترك كثيرًا عام 2011 عندما شاركت في برنامج المواهب “أراب جوت تالنت”، قدمت بعد ذلك مجموعة من الأغاني المتنوعة وكذلك خاضت تجربة التمثيل، حازت على جائزة الفنانة الطفلة المفضلة في مسابقة اختيار أطفال نكلوديون في مدينة أبوظبي وذلك في عام 2019، أثارت حلا الترك جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بسبب اتهامها لوالدتها بالسرقة وبالتالي الحكم عليها بالسجن وهو ما أثار غضب الكثيرين.

البداية الفنّية لـ حلا الترك

بدأت المطربة الشابة حلا الترك مسيرتها الفنية عندما شاركت في برنامج ستار صغار وكانت آنذاك طفلة في السابعة من عمرها لكنها استطاعت أن تكسب ثقة الجمهور، ثم بدأت تقدم أغاني متنوعة كما أنه أنتج معظم أغاني حلا الترك، وفي عام 2011 انطلقت المطرب الشابة فقدمت أغنية “افتح يا سمسم”، أغنية “زهقانة”، كما أنها شاركت في مسرحية بعنوان “الحبوبة” والتي تم عرضها في عام 2012، ثم توالت أعمالها الفنية ما بين أغاني وعروض مسرحية.

الخليج 365

الخليج 365