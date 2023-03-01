شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى، بعد غد الجمعة، انتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، حيث تقدم 29 مرشحا لعضوية المجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وذلك فى الخامسة مساء، لاختيار 11 عضوا طبقا للائحة النظام الأساسى للجمعية بعد توفيق الأوضاع طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

تقدم للترشيح لعضوية المجلس 29 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد مكون من 11 عضوا لقيادة الجمعية لمدةً أربع سنوات قادمة، وتضمنت لائحة المرشحين عدد من المفاجآت بترشح مجموعة من الأسماء اللامعة فى مقدمتها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية ومدير التصوير الكبير سمير فرج والإعلامى الكبير إمام عمر وترشح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مجلس ادارة الجمعية ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والكاتب مجدي صابر نائب رئيس الجمعية والناقدة ناهد صلاح أمين الصندوق ومن اعضاء المجلس النقاد اسامة عبد الفتاح ومحمد يوسف الشريف آمين عام مهرجان الإسكندرية السينمائي ومرفت عمر نائب رئيس المهرجان ومحمد شكر مدير إعلام المهرجان والإعلامى سمير فقيه رئيس تحرير برنامج أحلى النجوم.

كما ترشح الكاتب والمخرج الفلسطينى فايق جرادة مدير مكتب تليفزيون فلسطين بالقاهرة والناقدة رانيا يوسف والمخرج والكاتب مهند دياب الحاصل علي عدة جوائز من دول العالم عن افلامه الوثائقية والاعلامية غادة شاهين والنقاد أشرف غريب وأحمد سعد الدين وطارق مرسي مدير تحرير روز اليوسف وعنتر السيد نائب رئيس تحرير الكواكب وياسر عز الدين نائب رئيس تحرير شاشتي وعادل منسي رئيس تحرير مجلة إسكندرية كمان وكمان وغادة عصفور وزكي مصطفي نائب رئيس تحرير مجلة حريتي والإعلامى ومحمد إسماعيل السخيلى وأحمد كامل والإعلامى حمدى متولى نائب رئيس التليفزيون والإعلامى عماد يسرى ومحمود محجوب وهشام الجمال.