شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحيى حفلاً غنائياً فى السودان 10 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكينج محمد منير حفلا غنائياً فى الخرطوم بدولة السودان، يوم الجمعة الموافق 10 مارس، يقدم خلاله باقة مميزة من أمتع أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وكان آخر ظهور لمحمد منير من خلال زفاف الفنان أحمد عصام مهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية، حيث شهد الكينج محمد منير والنجم تامر حسني على عقد القران.

وكانت آخر أعمال محمد منير أغنية "للى" التى قام بطرحها مؤخرًا بالتعاون مع الفنان أكرم حسنى، والتى حصدت إشادات واسعة وقت طرحها عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان أكرم حسنى وتوزيع أمير محروس وإخراج مريم الباجورى.

وعرض برنامج الدوم مؤخرا، خلال حلقته الثالثة من موسمه الثانى، فيلما قصيرا عن حياة الكينج محمد منير الفنية باعتباره ابن الصعيد، منذ بداياته مروراً بمراحل حياته الفنية لوصوله للنجومية، وقدم الفيلم الفنان أحمد أمين.