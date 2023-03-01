شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تصوير وتودع مى كساب بلاتوهات "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مى كساب، لـ"الخليج 365"، إنها يتبقى لها 3 أيام تصوير وتنتهى من تصوير مشاهدها فى مسلسل جغفر العمدة، وأشارت إلى أنها حزينة لوداع اللوكيشين التى كانت قد قضت فيه أيام جميلة لم تشعر فيه بالإرهاق أو الزهق وأعربت عن سعادتها للتعاون مع فريق عمل المسلسل هذا العام بصفة عامة وبصفة خاصة توجه شكرها للفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى على التعاون المثمر، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فى كل مكان.
وأكدت مى كساب "نعمل على الانتهاء من المسلسل قبل شهر رمضان حتى لا يرهق أحد، وأعد الناس بأن يروا مسلسلا مختلفا بشكل كبير وسعيدة بهذه التجربة، وانتظرونى فى رمضان".
وروجت الفنانة مي كساب لدورها في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى "ثريا" خلال أحداث العمل.
ونشرت مي كساب صورة لها من كواليس العمل وهي تظهر بالحجاب، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: " ثريا، استنونا مسلسل جعفر العمدة رمضان يجمعنا، رمضان 2023 ربنا يدينا من كرمه وفضله".
مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.
وكان النجم محمد رمضان كشف كواليس العمل، حيث أكد أن دراما الأحداث مختلفة عن دراما مسلسل عائلة الحاج متولي، خاصة أن البعض شبه القصة بقصة الحاج متولى، وهو ما نفاه رمضان جملة وتفصيلا، وأكد انه بالفعل متزوج من 4 سيدات، ولكن الدراما مختلفة تماما عن أي عمل قدم في الدراما التليفزيونية .