شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تصوير وتودع مى كساب بلاتوهات "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مى كساب، لـ"الخليج 365"، إنها يتبقى لها 3 أيام تصوير وتنتهى من تصوير مشاهدها فى مسلسل جغفر العمدة، وأشارت إلى أنها حزينة لوداع اللوكيشين التى كانت قد قضت فيه أيام جميلة لم تشعر فيه بالإرهاق أو الزهق وأعربت عن سعادتها للتعاون مع فريق عمل المسلسل هذا العام بصفة عامة وبصفة خاصة توجه شكرها للفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى على التعاون المثمر، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فى كل مكان.

وأكدت مى كساب "نعمل على الانتهاء من المسلسل قبل شهر رمضان حتى لا يرهق أحد، وأعد الناس بأن يروا مسلسلا مختلفا بشكل كبير وسعيدة بهذه التجربة، وانتظرونى فى رمضان".

وروجت الفنانة مي كساب لدورها في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى "ثريا" خلال أحداث العمل.

ونشرت مي كساب صورة لها من كواليس العمل وهي تظهر بالحجاب، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: " ثريا، استنونا مسلسل جعفر العمدة رمضان يجمعنا، رمضان 2023 ربنا يدينا من كرمه وفضله".