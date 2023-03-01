شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقترب من ضم موهبة نابولي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت صحيفة لاجازيتا الإيطالية بإنه في نهاية الموسم سيتم التجديد لكڤارا من قبل نابولي حتى عام 2028 بـ 2.5 مليون يورو سنويا.

الراتب المعروض على خفيتشا أقل بكثير من الراتب المعروض عليه من عدة أندية كبرى …فهل سيقتنع خفيتشا بذلك العرض أم سيطلب الرحيل عن الفريق الجنوبي ؟.

وأوضحت التقارير أن نابولي قد يعمل على زيادة الراتب المعروض خلال الفترة القادمة، ومن ثم فإن إنتقاله إلى ريال مدريد من عدمه فى الصيف يتوقف بشكل كبير على رغبة اللاعب نفسه.

فعلى الرغم من تصريح كفاراتسخيليا فى وقت سابق، أنه أحد مشجعي الفريق المدريدي منذ الصغر، إلى أنه طلب من وكيله إغلاق المفاوضات مع الفريق الملكي والإنتظار لموقف نابولي النهائي.

حيث لا يرغب كفارا الرحيل عن نجم الجنوب بطريقة غير مشروعة، لا سيما أنه يحظي بدعم الجميع داخل النادي الإيطالي، والذي كان سببا كبيرا فى شهرته بهذا الشكل.



موقف ريال مدريد النهائي من كفارا

ويرفض ريال مدريد الإستسلام فى صفقة كفاراتسخيليا، حيث يتم النظر إليه بأنه مشروعا للاعب شاب، لا يقل أهمية عن مبابي، الشئ الذي يجعل اللاعب مطلوبا بشدة من جميع أندية أوروبا الكبري، نظرا لمهارته الكبيرة مقارنة بسنه الصغير.

الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع نابولي فى صيف 2024 القادم، الشئ الذي يثير مخاوف نابولي من رحيله بعدكل هذا التألق اللافت.