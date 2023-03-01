نجل الفنان الراحل صلاح قابيل يهدى مقتنياته لمتحف رموز رواد الفن المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان عمرو قابيل نجل الفنان الكبير الراحل صلاح قابيل عددا من مقتنياته لمتحف "رموز رواد الفن المصرى" بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والذى يجمع عددا كبيرا من مقتنيات الفنانين الكبار.

الفنان الكبير الراحل صلاح قابيل من مواليد 27 يونيو عام 1931 في قرية (نوسا الغيط) مركز (أجا) محافظة (الدقهلية) ، وقد انتقلت أسرته إلى محافظة (القاهرة) حيث أكمل دراسته الثانوية، وألتحق بكلية (الحقوق) إلا أن شغفه بالتمثيل دفعه لترك الكلية والالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وانضم بعد تخرجه إلى فرقة مسرح التلفزيون المصري التي قدم معها مسرحية (شيء في صدري)، (اللص والكلاب) و(ليلة عاصفه جدا)، بينما قدم للسينما حوالي 72 فيلمًا، من أهمهم: (بين القصرين) 1962، (زقاق المدق) 1963، (نحن لا نزرع الشوك) 1970، (أغنية على الممر) 1972، (ليلة القبض على فاطمة) 1984، (البرئ) 1986، (الراقصة والسياسي) 1990،وغيرها، كما شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية، مثل: (القاهرة والناس) 1972، (زينب والعرش) 1979، (دموع في عيون وقحة) 1980، (بكيزة وزغلول) 1986، (ضمير أبلة حكمت) 1991، (ليالي الحلمية ج4) 1992، وتوفي في 3 ديسمبر 1992 بالقاهرة نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، نزيف بالمخ.