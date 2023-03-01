شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الموسم الثالث من سلسلة The Mandalorian قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيدور الموسم الثالث من مسلسل The Mandalorian حول لم شمل صائد الجوائز دين جارين، مع جروجو، وفى غضون ذلك تكافح الجمهورية الجديدة لقيادة المجرة بعيدًا عن تاريخها المظلم، وبالتالي سيلتقي الماندالوريان مع الحلفاء القدامى ويصنع أعداء جددًا بينما يواصل هو و Grogu رحلتهم معًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يبدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل The Mandalorian بداية من اليوم، على منصة ديزنى بلس، وذلك بعد 3 أعوام من طرح الموسم الثانى من العمل الذى وصل في 30 أكتوبر من عام 2020، وانتهى عرضه في 18 ديسمبر من نفس العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

وكان قد انضم الممثل تيموثى أوليفانت إلى الموسم الثانى لـThe Mandalorian، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولم يكن أوليفانت الأول أو الأخير فى إضافات الموسم الثانى من العمل، حيث انضم كل من Rosario Dawson و Kate Cahov و Michael Peine، إلى الموسم الجديد.

كما كان انضم الممثل تيمويرا موريسون إلى الموسم الثانى من The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وتشير التقارير إلى أن دور موريسون صغير، وأبقى العاملون على العمل خبر انضمام موريسون سرا، ولم يعلن عن الدور الذى سيلعبه.

وتظهر الممثلة العالمية جيمى لى كيرتس، فى الموسم الثانى من مسلسل حرب النجوم، The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح واحدة كل أسبوع.