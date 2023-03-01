أصالة نصري تكشف عن حفلها المنتظر في قطر

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي، في قطر يوم 2 مارس من الشهر القادم، ومن خلاله ستقدم أصالة باقة منوعة من أغانيها القديمة والجديدة والتي أحبها جمهورها.

وحرصت الفنانة أصالة، على الترويج للحفل من خلال نشر الملصق الدعائي له، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكتبت قائلة "في قطر الغالية رح لاقيكم بـ 2 مارس، حنخليه لقاء صحية من سنين ابتدت حنفضفض ونغني كل اللي تطلبوه.. اشتقتلكم يا أهل الطيب والبساطة والرقيّ وبكلّ شوق رح لاقيكم بالوطن اللي رفع راس كل العرب في قطر"

أغاني أصالة المنتظرة

على جانب آخر ينتظر جمهور أصالة، أحدث أغانيها التي تحمل اسم " ما عرفتك"، وهي من كلمات المزن، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم

ويبدو من مقطع الفيديو الذي نشرته أصالة للأغنية عبر حسابها على "تويتر" أنها تحما جانباً رومانسياً، حيث جاءت كلمات منها " ما عرفتك يا غرامي"

آخر حفلات أصالة

وأحيت النجمة أصالة نصري، حفلاً غنائياً خلال الفترة الماضية في دبي، تألقت فيه فنياً وأيضاً إنسانياً خاصة بعد إعلانها عن التبرع بأجرها عن هذا الحفل للمتضررين في سوريا، بسبب الزلزال الذي تعرضت له البلاد وأحدث خسائر كبيرة.

وخلال الحفل قدمت أصالة باقة من أجمل أغنياتها، هي: الصورة، كيفوكيم، أحب البر والمزيون، اشتقت لك، سيد الغرام، وعدد آخر من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

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