الفنانة نوال الزغبي تشيد بمسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد"

أشادت الفنانة نوال الزغبي، بمسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" التي تم عرضها تزامناً مع احتفال المملكة العربية السعودية بـ "يوم التأسيس" وهو اليوم الذي تحتفل به السعودية في 22 فبراير من كل عام

كما حرصت أيضاً، على توجيه إشادة خاصة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، صاحب الفكرة والأشراف العام على المسرحية، هنأته من خلالها على نجاح هذا العمل.

وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة " معلقاتنا امتداد أمجاد مبروك هذا النجاح العظيم لهذا العمل الوطني الراقي الذي يعكس صورة رائعة وحقيقية عن المملكة وتاريخها وأهلها".

وتابعت "ألف مبروك لأمير الكلمة الراقية".

معلقاتنا امتداد أمجاد

هو أول عملٍ مسرحي شعري غنائي في السعودية، ويأتي احتفاءً بـ "يوم التأسيس"، الذي تحتفل به السعودية في 22 فبراير من كل عام.

ويروي العمل قصة بناء السعودية، ويشرف عليه الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، بمشاركة مجموعة من الشعراء السعوديين الذين اهتموا بأشهر المعلقات في تاريخ الشعر العربي، ونسجوا على منوالها "مطولات شعرية" حول قصة بناء السعودية من اللبنات الأولى حتى نهضتها الحاضرة، وشارك فيها فيه نخبة من الفنانين، من أبرزهم أسيل عمران، إلهام علي، راشد الشمراني، عايض، أميمة طالب، وفؤاد عبد الواحد، ومن ألحان سهم، وإخراج عامر الحمود.

أحدث أغاني نوال الزغبي"

وطرحت النجمة نوال الزغبي مؤخراً، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "أنا مش بتساب"، التي قدمتها باللهجة المصرية بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

" أنا مش بتساب" من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وإخراج دان حداد.

وجاءت أحداث الأغنية مليئة بنوع من البهجة، التي تعتمد على الإيقاع السريع للموسيقى، وظهرت نوال الزغبي خلال الكليب بإطلالة جديدة ومختلفة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "شاغلة الناس وحديث المجتمع الان، شخصية مهمة واسمي بينور أي مكان".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نوال الزغبي تطل على جمهورها بلوك شبابي جريء

نوال الزغبي تحسم الجدل حول موضوع زواجها