شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب يجسد دور مهندس فى مسلسل "مذكرات زوج" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان على الطيب فى مسلسل "مذكرات زوج" للفنان طارق لطفى، الذى من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل 2023 على شاشة قناة CBC، إذ يجسد دور مهندس يقوم بالتقديم على وظيفة لدى الشركة الخاصة بالمهندسة "شيرين" التى تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، نهى عابدين، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



بوستر مسلسل مذكرات زوج

كما يشارك "الطيب" فى مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللى كريم ويجسد دور بلال ابن الفنان جمال سليمان وزوج نيللى خلال أحداث العمل، والعمل يشارك في بطولته كل من: جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.