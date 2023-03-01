شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تتدخل للفصل فى أزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر، أمس الثلاثاء، الفنان محمد الشرنوبى والمنتجة سارة الطباخ، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بحضور نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ورئيس لجنة التحقيق الدكتور محمد عبد الله، لسماع أقوال الطرفين فى الأزمة التي نشبت بينهما، إذ صدر حكم من المحكمة يفسره كل منهما على أنه لصالحه ويدعم موقفه - بحسب المتحدث باسم نقابة الموسيقين.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقين عضو مجلس الإدارة، أن المنتجة سارة الطباخ طالبت نقابة الموسيقيين بالتدخل لوقف تصاريح عمل الفنان محمد الشرنوبى، كمار رفعت دعوى تفسير للحكم الصادر.

وأكد متحدث الموسيقيين أن النقابة لن تتدخل فى الأمر، ولن تتخذ أي إجراء إلا بعد بت المحكمة فى الطعن المقدم من المنتجة سارة الطباخ وتفسير الحكم، لافتا إلى أن النقابة على مسافة متساوية بين الطرفين لحين صدور حكم بالتفسير لمنطوق الحكم.