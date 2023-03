شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان موعد الدورة الـ74 من مهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون عن إقامة الدورة الـ74 من مهرجان برلين السينمائى الدولى فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير من العام المقبل 2024، وذلك بعد انتهاء لدور الـ73 من المهرجان يوم 26 فبراير الجارى.

وكان قد أسدل الستار على الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائى، وذلك بحفل توزيع جوائز المهرجان، حيث فاز فيلم On the adamant بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، ونال فيلم bad living جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم.

فيما فاز المخرج فيليب جاريل بجائزة الدب الفضى لأفضل مخرج عن فيلم the plough، وفازت الطفلة صوفيا اوتيرو بجائزة الدب الفضى لأفضل ممثلة عن دورها بفيلم 20,000 Species of bees.

وجاءت جائزة الدب الفضى لأفضل ممثلة مساعدة من نصيب الممثلة ثيا إيره عن دورها بفيلم till the end pig the night، بينما حصل فيلم Disco boy على جائزة الدب الفضي لأفضل إسهام فني، وأفضل سيناريو من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وحصد فيلم Here جائزة أفضل فيلم بمسابقة Encounters، فيما نال المخرجة تاتينا هيزو جائزة أفضل مخرجة بنفس المسابقة، وحصل فيلم ‏ Orlando My political biography و Samsara على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة.

ونال فيلم The klezmer project بجائزة أفضل عمل أول، بمهرجان برلين السينمائي والذي قدمته المخرجة المصرية آيتن أمين، بينما فاز فيلم Dipped in black بجائزة الدب الفضي كأفضل فيلم قصير وحصد فيلم The echo جائزة أفضل فيلم وثائقي.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي حضور فرانسيسكا جيفاي عمدة برلين، وعدد من نجوم ألمانيا منهم باولا بير، وذلك إضافة إلى نجوم لجنة تحكيم المهرجان والتي تضم كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) كرئيسية لجنة تحكيم وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).