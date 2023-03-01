شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى رجل أعمال يواجه صراعات عديدة فى "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان ماجد المصرى تصوير أحداث دوره بمسلسل "ضرب نار"، والذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث يشارك فى بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

ويجسد المصرى ضمن أحداث المسلسل دور "زيدان"، وهو رجل أعمال تواجهه العديد من المفارقات التى تدخله فى صراعات عديدة، وعن الدور يقول المصرى فى تصريحات صحفية: "أقدم رجل الأعمال فى هذا المسلسل بشكل مختلف تماما فقد صاغه المؤلف السينمائى ناصر عبد الرحمن بشكل مشوق، وهو ما سيتضح خلال عرض الحلقات"، وطرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية للمسلسل، ومن بينهم بوستر للنجم ماجد المصرى.

يذكر أن مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ويقدم الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى دراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الرومانسية، وذلك من خلال شخصية مرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا.