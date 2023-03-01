شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. أبطال "تياترو" ينتهون من تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال مسلسل "تياترو" من تصوير أحداث المسلسل، والذى انطلق عرضه مؤخرًا حصريًا على قناة cbc، حيث يعرض العمل من السبت للأربعاء على قناة cbc في تمام الساعة 8:00 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

مسلسل "تياترو" مكون من 30 حلقة ويدمج ما بين الدراما والمسرح معا، حيث يضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

المسلسل من بطولة عبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا وسليمان عيد وحمدي الميرغني وحجاج عبد العظيم وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وبدرية طلبة ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ومحسن صبري ومحمد الصاوي وسعد الصغير ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة. ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان الكاتب يسرى الفخراني المسئول عن المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن المسلسل عبر حسابه على فيسبوك تفاصيل المشروع قائلا: مشروع درامي كبير ومهم قريبًا إن شاء الله.. 22 وجها جديدا 22 موهبة في عمل درامي مختلف مع 15 نجما ونجمة في مسلسل تياترو في 30 حلقة.. نجوم المستقبل في تياترو.. مصر منورة بالمواهب.