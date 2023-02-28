شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم متزوج من مريم الخشت فى مسلسل "عملة نادرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد فهيم فى بطولة مسلسل عملة نادرة للنجمة كريم، والذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة CBC ومنصة watch it، ويجسد فهيم خلال أحداث العمل شخصية علاء عبد الجبار، ابن جمال سليمان ومتزوج من مريم الخشت وتشهد علاقتها العديد من المواقف والمواجهات.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وصرح السيناريست مدحت العدل أن آخر مسلسل له كان لأعلى سعر، مضيفاً خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "قمت بعمل العديد من المسرحيات، وهذا العام عدت بمسلسل مع الفنانة نيلي كريم وعدد من النجوم ومن إنتاج الشركة المتحدة".

وقال: "أعشق الدرما الصعيدي وأحب أهل الصعيد، وكنت أكثر من مرة سأقوم بعمل مسلسل مع الفنان جمال سليمان عن الصعيد وزرت الصعيد من أجل ذلك، فالدراما الصعيدية أقرب للواقعية السحرية، والمسلسل فيه صراع دموي بسبب العادات والتقاليد".

وتابع: "الصعيد له مفرداته، نحن نعلم أن العادات والتقاليد في الصعيد أن المرأة لا ترث أرضا، وإنما تحصل على قيمتها أموال، وهذه الحكاية يحكيها مسلسل عملة نادرة، والتوقيت الزمني فيه دارت أحداثه منذ 25 سنة".



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