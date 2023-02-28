شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد عبد العزيز يكشف شخصيته في مسلسل سره الباتع: صادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن دوره فى مسلسل سره الباتع الذى يعرض فى شهر رمضان، قائلا: "شخصية صادمة والناس هتتفاجئ بيها وهى جديدة عليا وتعتبر نوع من أنواع التحدى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، "عجبنى السيناريو اللى فيه مزج ما بين الحاضر والماضى والتاريخ المعاصر.. ويحكى دخول الحملة الفرنسية على مصر".

تعرض قناة ON، مسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمى وريم مصطفى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع وغيرهم، في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.