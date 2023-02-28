شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا السيد: العمل مع ريهام عبد الغفور يضيف لأي فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الممثلة والمذيعة بالتلفزيون المصري رانيا السيد عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل "الأصلى"، والذي يحقق حالة نجاح جماهيري كبيرة هذه الأيام على فضائية DMC .

وأكدت رانيا في بيان صحفي، أن شخصيتها مختلفة ومليئة بالانفعالات والعاطفة، حيث إنها فتاة تسعى دائمًا للخير وتعمل على الاهتمام بكل من حولها دون أي مقابل، لافتة إلى أن الشخصية مليئة بالتفاصيل العاطفية .

وقالت رانيا، إنها استمتعت بالدور من حيث السيناريو الجيد الذي قام بكتابته المؤلف أمين جمال، وبتفاصيل الشخصية نفسها والتي تحدثت فيه مع المخرج أحمد حسن للوصول للشكل النهائي الذي يظهر في حلقات العمل.

وأشارت رانيا إلى أن الدور بالنسبة لها بمثابة نقلة كبيرة في حياتها الفنية، فالعمل 30 حلقة وهذا كم كبير لإظهار مدى موهبتها من عدمه والجمهور هو من يحكم على ذلك في النهاية على حد وصفها، لافتة إلى أن التعاون مع نجمة كبيرة بحجم ريهام عبد الغفور أمر يضيف لأي فنان وشرف كبير.

واختتمت رانيا قائلةً: "سعيدة بردود الأفعال التي جاءت على دوري وعلى المسلسل ككل، فالعمل أصبح تريند على السوشيال ميديا لفترات طويلة، والجمهور في الشارع يتحدث مع كل العاملين فيه بشكل جيد يظهر مدى نجاحه" .

وتعتبر رانيا السيد واحدة من المذيعات اللواتي تحولن للتمثيل حيث إنها تعمل كمذيعة برنامج "يحكى أن" على القناة الأولى، وشاركت من قبل في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع روبي وتشارك حاليًا في مسلسل "الأصلي" .

يعرض مسلسل الأصلي، يوميًا من السبت إلى الأربعاء عبر قناة DMC الفضائية وذلك في تمام الثامنة مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية حصريًا.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويناقش عدة قضايا اجتماعية واقعية حول الإرث وصراع الأشقاء، وغيرها والمنافسة بين كبار تجار قطع غيار السيارات، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.