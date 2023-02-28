شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين ينتهى من تصوير كليب "الفيل" وطرحه فى عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشاعر الغنائى والمطرب خالد تاج الدين من تصوير أغنية جديدة تنتمى لأغانى الراب بعنوان "الفيل" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور، ومقرر طرحها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى في عيد الفطر المقبل.

وتسجل أغنية "الفيل" سابع تجارب خالد تاج الدين في الغناء بطريقة الراب، حيث أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه الأصيل لفن الراب، وذلك بعدما طرح سابقاً أغانى "شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو"، كما قدم دويتو راب بعنوان "آخر مترو" مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

وتعاون خالد تاج الدين مؤخراً مع جورج وسوف في أغنية "نص عمرى" الذى كتب تاج الدين كلماتها في رثاء نجل وسوف الراحل، وكذلك تعاون مع مع بهاء سلطان في أغنيتى "العمر كله" و"شكر خاص" وتم طرحهما مؤخراً، في حين يتنتظر طرح أغنية جديدة يتعاون فيها مع المطرب لؤى.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين، بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك"، وقدّم لـ محمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.



خالد تاج الدين من كواليس تصوير اغنية الفيل



خالد تاج الدين من تصوير اغنية الفيل