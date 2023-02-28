شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا "هى الفنون" تحتفل بيوم المرأة العالمى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أوركسترا "هى الفنون" حفلًا موسيقيًا يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بمركز التحرير الثقافى بالجامعة الأمريكية، تقديرًا لجهود المرأة المصرية وإسهاماتها الكبيرة فى المجتمع، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة الذى يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام.

ومن المقرر أن يصاحب أوركسترا "هى الفنون"، عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين، والسوبرانو الإيطالية جينفرا ريتس، وقائدة الأوركسترا إيزابيلا امبروسينى.

وتعزف منال محيى الدين خلال الحفل، مجموعة من أشهر المقطوعات العالمية والعربية لآلة الهارب، بينما تقدم السوبرانو جينفرا ريتس مختارات من أشهر الأوبرات من أوبرا كارمن وموتسارت وغيرها.

واستطاعت منال محيى الدين من خلال عزفها لفت انتباه الجمهور لها، وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة فى العالم العربى، كما مثلت مصر فى العديد من المهرجانات، أبرزها افتتاح الجناح المصري الجديد في متحف اللوفر بباريس عام 1997.

من جانبها أشارت نيفين قناوى مؤسس أوركسترا "هى الفنون"، إلى أهمية استمرارية الأوركسترا فى تقديم العروض المختلفة مع الحفاظ على التعاون الدولي والتبادل الثقافي في المستقبل، وتسليط الضوء خاصة على العازفات المصريات المحترفات والأجانب بشكل عام، وكذلك لإلهام الأخريات واكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة.