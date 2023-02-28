شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة عن مسلسل "الأصلى": حبيت فايزة لأنها شخصية مهمة فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة منال سلامة كواليس مشاركتها فى مسلسل "الأصلى"، الذى يعرض حاليا عبر شاشة قناة dmc، ومنصة Watch It الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها أحبت سيناريو العمل بكل شخصياته منذ قراءته، بالإضافة إلى انجذابها إلى شخصية "فايزة الأصلى" التى تجسدها ضمن أحداث العمل.

وقالت منال سلامة، لـ"الخليج 365"، إنها أحبت سيناريو العمل، وتحمست أن يكون عودتها إلى الشاشة من خلال شخصية "فايزة الأصلى"، موضحة أن الشخصية مليئة بالمشاعر، والتناقضات وأنها فاعلة فى الأحداث، إذ أنها قامت بتحريك الأحداث منذ الحلقات الأولى للعمل.

منال سلامة من كواليس مسلسل "الأصلي"

وذكرت: "كنت شايفاها مهمة فى الدراما، وأهم حاجة فى اختياراتى إنك بعد ما تقفلى التليفزيون هتفتكرى الشخصية ولا لأ، ففايزة مش ممكن تنسيها، كل شوية بتعمل مصيبة أوفعل أو بتكون رد فعل، فالشخصية عجبتني جدا، من أول ثانية قولت هعمل الدور دا"، متابعة أن الشخصية قد تبدو للبعض قوية، لكنها أضعف من أختها فاطمة (ريهام عبد الغفور)، ولا تقوم بالمواجهة إلا إذا كان الشخص الذى أمامها أضعف منها، لذلك هى لا تقدر على مواجهة فاطمة ولكنها تقوم بتحريض فقط أخواتها.

كما أكدت "تصرفات فايزة لها أسباب ودوافع، لأن كلنا عندنا أمراض نفسية أو عقد من وإحنا صغيرين، فايزة نموذج موجود في المجتمع، زي علاقتها بجوزها اللي كان بيحب أختها زمان وعقدتها من هذا الموضوع"، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من التعليقات اللطيفة على الدور منها "فاطمة وعبد الغفور البرعي معرفوش يربوا.. هي كدا سماوية من أيام نوفا".

ريهام عبدالغفور ومنال سلامة

وعن علاقتها بالفنانة ريهام عبد الغفور خلال أحداث العمل، قالت: "ريهام ست قمر شكلا وموضوعا وإنسانة جميلة، ريهام فى اللوكيشن لطيفة جدا، والعمل جزء من نجاحه إننا كنا بنحب بعض بجد وبنخاف على بعض بجد"، لافتة إلى أنها أحبت العمل أيضا مع المخرج أحمد حسن "مبسوطة بالمخرج أحمد حسن لأنه عارف يوجه الممثل إزاى وإمتى ويخليه يعمل فرامل على الدور".