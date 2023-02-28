شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للمخرجة ماجى مرجان وعرض "من وإلى مير" اليوم بالمسرح الصغير بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم التسجيلى "من وإلى مير"، اليوم، فى إطار فعاليات نادى سينما الأوبرا، بالمسرح الصغير الساعة الـ7 مساء، وتتحدث مخرجة الفيلم ماجى مرجان عقب عرضه عن تفاصيل العمل وكواليس التصوير، وذلك فى ندوة تديرها الناقدة نورا غنيم.

وسبق أن عرض فيلم "من وإلى مير" فى الدورة الماضية بالمسابقة الرسمية لمهرجان أسوان الدولى وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، حيث تذهب فيه المخرجة لتزور مير القرية التى ولد فيها أجدادها، المكان الذى تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، لكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكانًا يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

مير اسم قرية تقع فى صعيد مصر، وتحديدًا فى جنوب القاهرة، فى محافظة أسيوط وقريبة من مركز القوصية، وحرصت المخرجة ماجى مرجان أن يعرض الفيلم أولاً فى مهرجان مصرى صعيدى، وعندما اقتربت من الانتهاء من المونتاج سألت فى البداية عن ميعاد مهرجان أسوان الدولى، وأحست أنه من المناسب أن يعرض الفيلم أولاً هناك، فكان أول مكان طرقت بابه هو مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

أفلام ماجى مرجان

ماجى مرجان مخرجة مصرية بدأت الإخراج من خلال الفيلم التسجيلى "الصورة" عام 2006، ثم اتجهت للأفلام الروائية متوسطة الطول من خلال فيلم "منهم فيهم"، الذي عرض في مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو‫ للفيلم العربي، أما فيلمها الروائي الطويل الأول فكان "عشم" عام 2013، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق بجينيفا وأيضًا جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد‫ وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول في مصر.