حلا شيحة تؤكد خبر طلاقها وخلعها للحجاب بصورة جديدة .. شاهدوا كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:49 مساءً - مرة جديدة تشارك الفنانة حلا شيحة صورها بدون حجاب، ولكن الفرق أنها كانت بشكل أكثر وضوحًا، إذ لا يزال الحساب الشخصي لـ “حلا” خاليًا من الصور بعدما أزالتها جميعا، فلجأت لنشر جديدها عبر “ستوري”.

حلا شيحة بدون حجاب

وأعادت حلا شيحة نشر صورتها مع صديقتها الفنانة نسرين إمام، وهي تقسم “تورتة” عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ أيام، وظهرت فيها بدون حجاب

وكتبت نسرين: “كل سنة وإنتي أميرة قلبنا كلنا وحشتيني”، لترد عليها حلا قائلة: “نسرين انتي الأجمل دايماً”.

وفي صور أخرى أيضًا ظهرت الفنانة حلا شيحة التي تصدرت الترند مؤخرًا وهي بدون حجاب، وكتب: “مفيش أحلى من البساطة”.

حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها الـ43

و احتفلت الفنانة حلا شيحة يوم 23 فبراير 2023، بعيد ميلادها الـ43 من خلال صورة شاركتها على ستوري إنستجرام.

وخلال الأيام الماضية حذفت جميع صورها الخاصة عبر إنستجرام، وتركت صورة واحدة تخلت فيها عن الحجاب.

هنا شيحة شقيقة حلا، شاركت مجموعة صور قديمة للعائلة، واستعادت ذكرياتهم القديمة مع المتابعين، ووجهت كلمات مؤثرة لها وخاصة أن عيد ميلادها يصادف تاريخ عيد زواج والديها، وقالت: “حبيبتي حلولاااا، اختي وتوأم روحي.. عيدك اليوم احلى عيد.. جيتي في عيد زواج مامي وبابي.. تتويج للحب فأنت الحب، انت الحنية.. انت الطيبة، احلي حلا وانتي الحلا كله، كل سنة وانتي طيبة”.

وتابعت، وأمي وأبي انتم الحياه والدنيا.. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان.. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

يُذكر أنه بعد احتفال “حلا” بعيد ميلادها، اكتشف الجمهور أن حسابها الخاص لم يعد عليه الصور التي جمعتها بزوجها المنتج والداعية معز مسعود، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت انفصلت عن الداعية الشهير أم لا.

هل ارتبط معز مسعود بفنانة جديدة؟

وما زاد التأكد من أخبار انفصالها عن زوجها تواجد الأخير في الفترة الماضية بصحبة فنانة شهيرة في بعض المناسبات، وهو ما دعا الجمهور يؤكد أخبار الانفصال واستعداد مسعود للزواج من الفنانة الشهيرة.

وكشف مصدر مقرب من الداعية الشهير حقيقة طلاقه من حلا واستعداده للزواج من إحدى الفنانات قائلاً إنه توجد بالفعل بعض الخلافات بين الزوجين ولكن لم يصرح أي منهم حتى الآن عن وجود نية للطلاق، مؤكداً أن تواجد مسعود في بعض المناسبات مع إحدى الفنانات الشهيرات هو في سياق عمل فني جديد يقوم مسعود بإنتاجه، ولا توجد أي معلومات عن نيته الزواج منها.

أول تعليق من حلا شيحة بعد انباء طلاقها

بدورها وجهت النجمة حلا شيحة أول رسالة إلى جمهورها، بعد كل تلك الانباء عنها قائلة إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، ولكنها تفضل عدم الحديث الآن.

ونشرت صورة لها وهي بين أحضان ابنتها عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت دون حجاب، وعلقت برسالة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “أنا مثل كل امرأة، وأفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم”.

أضافت: “سأتحدث عما يدور بذهني وأدع كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها فيما تشعر به، وسنتشارك قصة نضال كل واحدة فينا”.

ولم ترد حلا رسميًا على أنباء طلاقها من معز مسعود، كما لم تبادر بالرد على أنباء خلع الحجاب وعودتها مرة أخرى للتمثيل.

والد حلا شيحة يرد على منتقدي ابنته

وبعد انتشار تلك المزاعم بين الجمهور عن خلع حلا للحجاب، تواصل ET بالعربي، مع والدها أحمد شيحة، والذي أعرب عن استياءه الشديد من هذه التعليقات، الذي وصفها بـ”الكلام الفارغ السخيف وبلا قيمة”.

وأوضح أن ابنته حلا شيحة، ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، “ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر”.

والد حلا شيحة، وجه رسالة حادة لمنتقدي ابنته، حيث قال: “اتركوها في حالها.. ابعدوا هناك.. مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب!!.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا”، لافتاً إلى أن “الانتقادات التي تتعرض لها حلا، يتسبب لها في حالة من الضيق ويجعلها تكره الشهرة تمامًا”.

وحول إمكانية عودتها للتمثيل مجددًا، أكد أنه لا يعرفها موقفها تجاه العودة، “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها، وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنّية”.

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