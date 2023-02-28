إبنة الفنان محمود الجندي ممثلة شهيرة وإحدى أبطال مسلسل “بالطو”.. تعرّفوا عليها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:48 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بينهم الممثلة مريم الجندي، وهي ابنة الممثل المصري الراحل محمود الجندي التي شاركت مؤخرًا فى مسلسل بالطو واستطاعت أن تلفت الانظار إليها بدور “الدكتورة هاجر” الذي قدمته خلال الأحداث.

مريم محمود الجندي :

يشار إلى أن مريم محمود الجندي تخرجت من الجامعة الامريكية قسم صحافة الوثائق المتعددة وكانت تتمنى أن تصبح دكتورة بيطرية و لكنها غيرت حلمها بسبب حبها الكبير للتمثيل وقدمت مع والدها النجم الكبير الراحل بعض الادوار البسيطة في طفولتها، وحينما كبرت شاركت في عدة أعمال فنّية منها فى مسرحية “سينما مصر” مع المخرج خالد جلال، وقدمت بعدها العديد من العروض المسرحية المختلفة ثم انطلقت إلى الدراما والتلفزيون.

مريم الجندي في مسلسل «بالطو»

وحققت الفنانة الشابة مريم الجندي نجاحًا كبيرًا في مسلسل بالطو، الذي يعرض الآن عبر منصة Watch it، وتصدرت أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض المسلسل. وأعربت الفنانة الشابة عن سعادتها الشديدة بنجاح دورها في مسلسل بالطو، قائلة: لم أتوقع نجاح مسلسل بالطو بهذا الشكل، وتخوفت من النجاح الكبير الذي حققه منذ عرض الحلقة الأولى منه.

وأكدت مريم الجندي أنها لم تعتمد على الواسطة ولم تستخدم علاقات والدها الفنان الراحل محمود الجندي داخل الوسط الفني، كما لم تهتم بالانتشار، واهتمت أكثر باختيار الأعمال التي تشارك فيها كي تترك بصمة في ذهن الجمهور.

أما عن أعمالها الجديدة، أكدت مريم أنها لم تتعاقد على أعمال جديدة حتى هذه اللحظة، ولكن تنتظر أن يتم عرض عمل عليها يستحق المشاركة فيه.

أبطال مسلسل «بالطو»

ونجح مسلسل بالطو في تحقيق نجاح كبير، حيث تصدرت مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: الفنان الشاب عصام عمر، محمد محمود، محمود البزاوي، سلافة غانم، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، والعمل من إخراج عمر المهندس وتأليف أحمد عاطف فياض، ونال العمل إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

أعمال الفنانة الشابة مريم الجندي

عام 2003 : ظهرت مريم الجندي لأول مرة بالاعمال الفنّية وهي طفلة صغيرة من خلال مسلسل الناس في كفر عسكر و كانت تدور قصة المسلسل حول عائلتين يعيشوا في كفر عسكر و بينهم صراع كبير حول الارض والسلطة و هذه العائلات هى عائلة (عوف) صاحبة الأرض و السلطة أما العائلة الثانية هي عائلة (شلبي) التى تحاول أن تصنع لنفسها مكان وتاريخ في الكفر .

مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال ومن تاليف أحمد الشيخ وقام ببطولة المسلسل صلاح السعدني – دلال عبد العزيز – أحمد بدير – حنان شوقي – توفيق عبد الحميد – محمود الجندي – وآخرين

عام 2005 : ظهرت مريم الجندى و هى طفلة ضمن مجموعة كبيرة من الاطفال في فوازير بعنوان عم كريم أبو المفاهيم و شارك في بطولة الفوازير مجموعة من الفنانين و منهم محمود الجندي – نشوى مصطفى نورهان وجيه – مصطفى وجيه – مريم الجندي و من اخراج وائل فهمي عبد الحميد

عام 2019 : شاركت مريم في عروض مسرحية في عروض سينما مصر – و قدمت مسرحية بعنوان المحاكمة.

عام 2020 : شاركت في مسرحية بعنوان الوصية 2020 – و مسلسل الآنسة فرح ج2 و هو مسلسل كوميدى من بطولة أسماء أبو اليزيد – رانيا يوسف – أحمد مجدي – عارفة عبد الرسول – محمد الكيلاني – تامر فرج.

عام 2021 : شاركت مريم الجندي في فيلم سينمائى بعنوان وقفة رجالة و هو فيلم كوميدى تم عرضه في بداية عام 2021 بدور السينما و تدور احداثه حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون مع بعضهم بعد مرور سنوات من البعد و يجتمعوا لمساعدة واحد منهم من ورطة كبيرة و تضطرهم الظروف الي سفرهم جميعا الي احد المدن الساحلية و الفيلم من اخراج شقيقها المخرج أحمد الجندي.

كما شاركت في مسلسل الاختيار 2: رجال الظل و جسدت خلاله شخصية (زوجة الإرهابي أبو يوسف)، حيث ظهرت مريم الجندى في الحلقة 11 من العمل و قامت بدور الزوجة التى تكتشف بان زوجها ارهابي و مطلوب للعدالة و لا تعرف شىء عنه و وقت القبض عليه تكتشف ان هناك اسلحة ثقيلة و متفجرات في بيتها و لا تعلم عنها اى شىء لان زوجها كان لا يقول لها اى شىء عنه .

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