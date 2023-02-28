فنان مصري شهير يقدم اعتذارا لزوجته على الهواء: “أسف ليكى وحقك عليا يا بنت الأصول”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:48 مساءً - وجه الفنان أحمد زعيم رسالة اعتذار إلى زوجته على الهواء خلال استضافته في برنامج “لمن يهمه الأمر” المذاع عبر إذاعة “نغم إف إم” .

نشر أحمد زعيم مقطع فيديو من اللقاء عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهر به وهو يتحدث عن إنزعاج زوجته منه واعترافه بقيامه ببعض التصرفات التي لا ينبغي له ك (رب أسرة) أن يقوم بها .

وقال “زعيم” في اعتذاره ومصالحته لزوجته وتدعى “ياسمين”: “انتي أغلى حاجة عندي، كل اللي أنا فيه ده بسبب طيبة قلبك ووجود كارما في حياتنا وأنا متأكد إن ربنا لما بيكرمني مش بيكرمني عشاني أنا، أنا وحش” .

فيما كتب أحمد زعيم في تعليقه على الفيديو: “رسالة اعتذار الى زوجتى الغالية (اسف ليكى وحقك عليا يا بنت الأصول لو مرة زعلتك بقصد أو بدون قصد” .

أضاف: “انتى طيبة قلبك وسماحتك ليا هي سبب كبير في اللى أنا فيه .. ربنا يخليكى ليا ويباركلنا في كارما .. شكرا ليكم” .