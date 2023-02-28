كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:48 مساءً - وجه الفنان أحمد زعيم رسالة اعتذار إلى زوجته على الهواء خلال استضافته في برنامج “لمن يهمه الأمر” المذاع عبر إذاعة “نغم إف إم” .
نشر أحمد زعيم مقطع فيديو من اللقاء عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهر به وهو يتحدث عن إنزعاج زوجته منه واعترافه بقيامه ببعض التصرفات التي لا ينبغي له ك (رب أسرة) أن يقوم بها .
وقال “زعيم” في اعتذاره ومصالحته لزوجته وتدعى “ياسمين”: “انتي أغلى حاجة عندي، كل اللي أنا فيه ده بسبب طيبة قلبك ووجود كارما في حياتنا وأنا متأكد إن ربنا لما بيكرمني مش بيكرمني عشاني أنا، أنا وحش” .
فيما كتب أحمد زعيم في تعليقه على الفيديو: “رسالة اعتذار الى زوجتى الغالية (اسف ليكى وحقك عليا يا بنت الأصول لو مرة زعلتك بقصد أو بدون قصد” .
أضاف: “انتى طيبة قلبك وسماحتك ليا هي سبب كبير في اللى أنا فيه .. ربنا يخليكى ليا ويباركلنا في كارما .. شكرا ليكم” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يقدم اعتذارا لزوجته على الهواء: “أسف ليكى وحقك عليا يا بنت الأصول” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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