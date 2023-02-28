سلاف فواخرجي تنعي وفاة هذا الفنان: “من حزن لحزن ما عم نلحق نوعى ولا الوجع يهدى”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:48 مساءً - نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي وفاة مواطنها الفنان ومخرج المعارك جمال الظاهر اليوم الثلاثاء 28 فبراير .

نشرت سلاف فواخرجي صورة للفنان الراحل جمال الظاهر عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كتبت في تعليقها عليها:” خسارات متتالية، من حزن لحزن، ماعم نلحق نوعى ولا الوجع يهدى” .

تابعت: “جمال الضاهر المجازف السوري العالمي ومخرج المعارك والبطل اللي رافقنا بأعمال فنية كتيرة عبر مسيرة طويلة ومهمة والصديق والأخ أبو سيف” .

أضافت سلاف فواخرجي متوجهة بالدعاء للفنان جمال الظاهر: “الرحمة لروحك ويصبر قلب عيلتك وأهلك ومحبيك، خسارة ما بتتعوض .. قدر الله وماشاء فعل” .

يذكر أن الفنان الراحل جمال الظاهر قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا بارزة منها مسلسلات: أسعد الوراق، العاشق، أولاد آدم، العودة، عنترة، شارع شيكاغو وغيرها .