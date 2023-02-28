كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:48 مساءً - نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي وفاة مواطنها الفنان ومخرج المعارك جمال الظاهر اليوم الثلاثاء 28 فبراير .
نشرت سلاف فواخرجي صورة للفنان الراحل جمال الظاهر عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كتبت في تعليقها عليها:” خسارات متتالية، من حزن لحزن، ماعم نلحق نوعى ولا الوجع يهدى” .
تابعت: “جمال الضاهر المجازف السوري العالمي ومخرج المعارك والبطل اللي رافقنا بأعمال فنية كتيرة عبر مسيرة طويلة ومهمة والصديق والأخ أبو سيف” .
أضافت سلاف فواخرجي متوجهة بالدعاء للفنان جمال الظاهر: “الرحمة لروحك ويصبر قلب عيلتك وأهلك ومحبيك، خسارة ما بتتعوض .. قدر الله وماشاء فعل” .
يذكر أن الفنان الراحل جمال الظاهر قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا بارزة منها مسلسلات: أسعد الوراق، العاشق، أولاد آدم، العودة، عنترة، شارع شيكاغو وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تنعي وفاة هذا الفنان: “من حزن لحزن ما عم نلحق نوعى ولا الوجع يهدى” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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