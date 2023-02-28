بعد إعلان خطبتها.. لن تصدّقوا فارق العمر بين إبنة عاصي الحلاني وعريسها كميل أبي خليل!! والمفاجأة في ديانته الحقيقية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:48 مساءً - شاركت الفنّانة والممثلة ماريتا الحلاني إبنة النجم اللبناني عاصي الحلاني فرحتها في شكل رسمي بعدما أعلنت خطوبتها منذ أيام، موثّقة المناسبة السعيدة بتقدّم كميل أبي خليل لخطوبتها.

ونشرت الحلّاني صوراً عدّة من جلسة تصوير جمعتها بخطيبها من جهة، وعائلتها من جهة ثانية. كما شاركت مقطع فيديو ظهر فيه والدها الفنّان عاصي الحلّاني وشقيقها الوليد يحملانها على كتفيهما احتفالاً بالمناسبة.

وتساءل الجمهور عن هوية خطيبها الجديد الذي وصفته الفنانة الشابه ذات الـ (27 عامًا) بـ “حب حياتها” راغبين في معرفة مهنته وعمره الحقيقي وأيضًا ديانته.

من هو خطيب ماريتا الحلاني؟

خطيب ماريتا الحلاني يُدعى كميل أبي خليل، ولد في بيروت أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ويبلغ من العمر حاليًا (36 عامًا) وهو أحد الأسماء المشهورة التي عملت في قسم الإنتاج الفني في لبنان ويعتبر ذو خبرة كبيرة في هذا المجال.

بدأ “كميل” عمله مع مجموعة روتانا للإنتاج الموسيقي. منذ العام 2008 بعد ذلك بدأ العمل في فريق أنغامي الشهير وتدرج في وظيفته وأصبح يشغل الآن منصب مدير الإنتاج في مجموعة “أنغامي”، يقيم أبي خليل حاليًا في فرنسا، أما عن ديانته فكميل أبي خليل يعتنق الديانة الإسلامية. والجدير ذكره أن والدا خطيبته ماريتا الحلاني يعتنقان ديانتين مختلفتين فوالدتها تعتنق المسيحية أما والدها فهو مسلم الديانة.

من هي ماريتا الحلاني؟

وماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

شاركت ماريتا عاصي الحلاني في بطولة مسلسل “نزيف”، وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″ مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز”، وهو ثاني عمل درامي يقوم به الفنان “إسماعيل تمر” بعد مسلسل “الوسم”.

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

إطلالة ماريتا الحلاني في خطبتها

أطلت ماريتا بإطلالة أنيقة وهادئة، مرتدية لفستان باللون الأزرق الفاتح من تصميم المصمم العالمي إيلى صعب، وبعض من لمسات المكياج الناعمة التى زادت من جمالها.

وبدت ماريتا كأميرات ديزني، في هذا الفستان الطويل الواسع من الأسفل والضيق من المنطقة العليا، من عند الصدر والخصر. هذا الفستان يتسم بالبساطة، والإبتعاد عن التعقيدات، حيث إعتمد بقماش التول والدانتيل فقط، لتظهر ماريتا وكأنها أميرة فعلية.

وأعاد فستان ماريتا الحلاني االذاكرة لإطلالة سابقة للأميرة كيت ميدلتون، عام 2019، حيث ظهرت بالفستان عينه، ولكن بتفاصيل مغايرة.

ماريتا الحلاني التي ظهرت بصور من خطوبتها برفقة شقيقتها دانا الحلاني، ووالدتها كوليت بولس، حازتا هما ايضًا على اهتمام الجمهور خاصة بعد تشابه ملامحها وأسلوبهما في المكياج. اكتفت دانا الحلاني ايضًا بمكياج نيود خفيف عكس جمالها الطبيعي مع تسريحة الشعر النصف ملموم الى الخلف، أمّا والدتهما فإعتمدت المكياج الترابي الدخاني المفضل لها مع تسريحة شعر بسيطة من خلال اسدال شعرها على الكتفين بأناقة.

ماريتا الحلاني تعلن إرتباطها رسميًا

وكانت قد شاركت ماريتا جمهورها من قبل بصور نشرتها عبر حسابها الخاص، تجمعها بخطيبها كميل وهو يتقدم لها وعلقت على صورة قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، كما أكدت خلال تصريحات لها أن خطيبها يدعمها فنيا وأن أرتباطها وحياتها العاطفية لن تؤثر على عملها.

كما نشرت والدتها السيدة كوليت الحلاني صورًا من حفل الخطبة لتبارك لابنتها وتتمنى لها حياة سعيدة.

وكشفت المطربة ماريتا الحلانى ابنة المطرب عاصى الحلانى، سر عدم ارتباطها منذ عدة أشهر، وقالت عبر لقاء ببرنامج et بالعربي: أنا ببعد عن الارتباط تجنبا للتشتيت لأني في مقتبل حياتي وبحاول أبني مستقبلي وأركز طاقتي على أعمالي الفنية وليس على العلاقات العاطفية بجانب أنني مشغولة ومعنديش وقت وإذا ارتبطت هقول لجمهوري في أسرع وقت.

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