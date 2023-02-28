شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 3 أفلام للمخرج ناجى إسماعيل فى الإسكندرية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض 3 أفلام للمخرج المصرى ناجى إسماعيل ضمن فعاليات نادى سينما الأحد فى تمام السابعة مساء فى مكتبة الإسكندرية ويعقبها ندوة فى المكتبة.

الأفلام الـ3 المعروضة هي فيلم "ماما" الذي شارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من تأليف وإخراج ناجي إسماعيل، ومونتاج ساندرو كنعان ومدير تصوير مصطفى الششتاوي وستايلست ريم العدل وموسيقى تصويرية محمد الصماد وديكور ياسر الحسيني ومهندس الصوت سامح نبيل، وبطولة مي الغيطي ودانيال شريف.

وتدور أحداث فيلم "ماما حول فتاة تستعد لاستقبال عامها الـ21، فى الوقت الذى تخفى فيه سرا مرعبا لحماية نفسها وشقيقها.

أما الفيلم الثانى بعنوان "أم أميرة" الذى شارك من قبل فى المسابقة الرسمية لمهرجان برلين للأفلام القصيرة كأول فيلم مصري يشارك في هذه المسابقة، بينما الفيلم الثالث يحمل عنوان "البنانوة" بطولة محمد جمعة وفاضل الجارحي وصالح أبوزيد، وسبق أن عُرض في مهرجان دبي السينمائي.

ولد المخرج ناچي إسماعيل عام 1983 في أحد أحياء القاهرة عين شمس، وبعد عدة اعوام انتقل مع عائلته إلى قريتهم في صعيد مصر بسوهاج ثن عاد إلى القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للسينما، ةفي عام 2010، تم اختياره مع 20 مخرجًا من قبل جامعة جورج واشنطن للحصول على منحة دراسية حول كيفية صنع الفيلم الوثائقي.

يشار إلى أن المخرج ناجي إسماعيل يعمل حاليا على فيلمه الطويل الأول "سكن للمغتربات".