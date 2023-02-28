شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح مهرجان Film O'Clock في 7 دول من بينها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان Film O'Clock الدولي، والتي تستمر حتي 4 مارس القادم، وتقام العروض متزامنة في 7 دور عرض في العديد من البلدان وهي كـ الاتى: سينما Muzeul Țăranului في بوخارست برومانيا، وسينما Skalvija في فيلنيوس بليتوانيا، وسينما Zhovtenفي كييف بأوكرانيا، مركز Krasno Selo الثقافي في صوفيا ببلجاريا، وسينما في أثينا باليونان، وفي القاهرة بمصر، ومسرح لابيا في كيب تاون بجنوب إفريقيا.



Film OClock

على أن تبدأ العروض اليوم بالفيلم الكلاسيكي الروماني "12:08 East of Bucharest " للمخرج كورنيليو برومبيو، الذي حصل على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2006، ويفتتح الفيلم المهرجان للاحتفاء بذكرى تيودور كوربان بطل الفيلم.

1208 East of Bucharest

12:08 East of Bucharest

في مسابقة المهرجان هذا العام، سيشارك 10 أفلام قصيرة من 7 دول، وقد اختار الأفلام كل من: ميرونا رادو، المخرجة والمنتجة ورئيسة مهرجان فيلم أوكلوك الدولي، ، وجانا كالينوفا، المديرة الثقافية والمبرمجة في مهرجان صوفيا السينمائي الدولي، وأندرو محسن، الناقد السينمائي ومدير البرمجة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والأفلام التي اختارتها اللجنة من بين 70 فيلما لتتنافس على جوائز المهرجان وهي:

1. A Dog's Life (حياة كلب)، إخراج ميهاي دراغوليا، رومانيا، روائي، 2022، 12 د

2. Canary (الكناري) ، إخراج كريسولا كوروفيسي وماريوس جامبيراكيس، اليونان، تحريك، 2021، 6 د

3. Dad's Sneakers (حذاء أبي الرياضي)، إخراج أولها زوربا، أوكرانيا، روائي، 2021، 19 د

4. Iota Period Omega، إخراج أليكسيس أليكسيو، اليونان، وثائقي، 2022، 13 د

5. Liturgy of Anti-Tank Obstacles (قداس العوائق المضادة للدبابات)، إخراج دميترو سوكوليتكي-سوبشوك، أوكرانيا، وثائقي، 2022، 12 د

6. صاحبتي، إخراج كوثر يونس، مصر، روائي، 2022، 17 د

7. On/Off (تشغيل/إيقاف)، إخراج يورج سلاببرت، جنوب إفريقيا، روائي، 2022، 18 د

8. Parking Lot (موقف سيارات)، إخراج يوري يانافيتشولتي، ليتوانيا، روائي، 2021، 13 د

9. Theatrical Romance (الرومانسية المسرحية)، من إخراج تيودورا كوسارا بوبوفا، بلغاريا، روائي، 2021، 27 د

10. To Vancouver (إلى فانكوفر)، إخراج أرتميس أناستاسيادو، اليونان، روائي، 2021، 24 د.

وأكد الناقد السينمائي أندرو محسن قائلا:"أن السنة الثالثة لمهرجان فيلم أوكلوك تضم منافسة قوية ومتنوعة للأفلام القصيرة، من سبع دول هذه المرة، وكالعادة، تمنحنا الاختيارات نظرة ثاقبة حول كيف أن هذه البلدان في القارات المختلفة لديها أوجه تشابه أكثر مما نعرف، وتتقاسم نفس القضايا و نفس المشاعر. الأفلام العشرة المتنافسة هذا العام تمثل أفكاراً ومشاعر ومناهج سينمائية مختلفة، بين المأساة والكوميديا والرومانسية ، لكن أياً منها لا يفتقر إلى الجودة أو الأصالة".

وأضاف محسن قائلا:"يهدف مهرجان Film O'Clock الدولي إلى تقديم عنصرين مهمين للجمهور: اكتشاف المواهب الجديدة والترويج لها في قسم الأفلام القصيرة التنافسية والاحتفاء بالروائع في قسم الأفلام الكلاسيكية. بينما يهدف القسم التنافسي إلى إبراز أصوات جديدة وتوفير منصة للمخرجين والممثلين ومنتجي الأفلام القصيرة، يهدف قسم الكلاسيكيات إلى استعادة التراث الثقافي للسينما وتعزيزه وإتاحة فرصة عرض لبعض هذه الأفلام في دول لم تعرض فيها من قبل، إلى جانب المناقشات والمناقشات عبر الإنترنت" .

تأسس مهرجان Film O'Clock الدولي في عام 2021 بهدف الجمع بين عشاق الأفلام وصانعي الأفلام المقيمين في بلدان تقع في نفس المنطقة الزمنية على طول خط الطول 25 درجة شرقاً.