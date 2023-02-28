شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو وحنان ماضى يقدمان تتر مسلسل "ضرب نار" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد الحلو عن تقديمه تتر مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، برفقة الفنانة حنان ماضى، مشيرًا إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

وأعرب محمد الحلو عن سعادته بالمشاركة فى تتر المسلسل، وقال لـ"الخليج 365": "الأغنية جميلة جدا، وكان إضافة كبيرة مشاركة الفنانة حنان ماضى اللى ليها بصمة فى مسلسلات كتير بتتراتها"، مشيرًا إلى أن الأغنية يشارك بها أيضا المايسترو أمير عبد المجيد كعازف قانون.

بوستر مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ويقدم الثنائى دراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الروماسنية، وذلك من خلال شخصية مرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا.