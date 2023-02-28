شكرا لقرائتكم خبر عن تميزت بخفة الدم واشتهرت بالأدوار الكوميدية.. عيد ميلاد عائشة الكيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة عائشة الكيلانى، بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 28 فبراير 1954، اشتهرت الكيلانى بالأدوار الكوميديا التى يغلب عليها خفة الظل فى السينما، عملت بين التلفزيون والمسرح والسينما، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

شاركت عائشة الكيلانى فى العديد من الأعمال منها مسرحية "البرنسيسة"، ومن المسلسلات "عصفور النار، والبحث عن عروسه" وغيرها من الأدوار التى نالت إعجاب الجمهور.

كما ظهرت فى فيلم "الإرهاب والكباب" للزعيم عادل إمام، بمشهدين فقط وتركت بصمتها الكوميدية، واستعان بها مرة أخرى فى فيلم المنسى وجسدت دور شقيقته فى الفيلم.

فيما تألقت أثناء مشاركتها للفنان محمد صبحى دور زوجته "الشيطانة التى أحبتنى"، التى كانت تتعامل معه بكل قسوة الى أن يتركها و يذهب وراء حبه للفنانة لبلبة.

بالإضافة إلى العديد من المسلسلات منها :عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد ، العطار والسبع بنات، مع الفنان الكبير نور الشريف، أرابيسك، فوازير الف ليلة وليلة، وغيرها ، كما شاركت فى عدد كبير من المسرحيات، كان أولها سك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس بديلا للفنانة سناء يونس، ودائما كانت عائشة الكيلانى تتتمتع بحضور وأداء مميز جعل لها مكانة مميزة لدى الجمهور.

كان أخر أدوار الفنانة عائشة الكيلانى مسلسل "أبوضحكة جنان" عام 2009، عن سيرة الفنان الكوميدى اسماعيل ياسين بطولته أشرف عبدالباقى، وقامت فيه بدور الجدة، وبعدها غابت عن الأضواء

كما نفت عائشة ما قيل عن أنها أجرت ما يقارب من 30 عملية تجميل، وأكدت أنها أجرت فقط عملية تجميل في أسنانها فقط، ومازحت الجمهور قائلة أنها تنوي الاستعانة بعدسات خضراء لعينيها.