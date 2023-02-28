أحمد الفيشاوي: “هذا النادي لغى مباراة كان هيلعبها يوم وفاة والدي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:54 مساءً - أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن حبه للنادي الأهلي المصري، كاشفا عن موقف لم ينساه قام به النادي يوم وفاة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي .

نشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهر بها مرتديا تي شيرت النادي الأهلي أثناء تواجده داخل صالة جيم .

وأشار في تعليقه على الصور إلى أن النادي الأهلي كان قد لغى مباراة له يوم وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، الذي كان من كبار مشجعي النادي ورحل عن عالمنا يوم 25 يوليو 2019 .

فكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه قائلا: “يوم وفاة الوالد رحمة الله عليه، النادي الأهلي لغي مباراة كان هيلعبها في نفس الليلة” .

تابع معربا عن امتنانه للنادي الأهلي ولهذا الموقف: “لن أنسي هذا الحب والتقدير .. أنا أجري من أجل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي .. أجري من أجل النادي الأهلي” .