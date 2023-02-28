شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تنهمر فى البكاء للمرة الثانية بنفس الجولة الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهمرت دموع أديل فى أحدث عروضها فى لاس فيجاس، حيث تستعد لإنهاء سلسلة الحفلات التى طال انتظارها، وحسبما نشر موقع ديلى ميل اعترفت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا بأنها لا تزال تشعر بالضغط على المسرح بعد تأجيل إقامتها لمدة 11 شهرًا، قبل ساعات فقط من موعدها المقرر على المسرح.



اديل تبكي

وقالت للجماهير "كنت أنتظر طويلاً للوصول إلى نهاية هذا الأسبوع.. فعندما ألغيت التواريخ الأصلية كان الأمر مرعبًا.. لكن التأخير أفضل من عدمه، وقد حققت العروض نجاحًا.. كنت أعلم أننى أتخذ القرار الصحيح."

على الرغم من شعبية ألبومها الأخير 30، يبدو أنها قدمت عددًا قليلا من الأغاني من هذا التسجيل، وبدلاً من ذلك فضلت العديد من أغانيها الكلاسيكية القديمة.

وكانت المغنية البريطانية العالمية أديل قد انهارت من البكاء على مسرح، فى ولاية لاس فيجاس، وذلك بعد غنائها أغنيتها الشهيرة Someone Like You، خلال حفلها الأخير، وحسب الفيديو المتداول على إنستجرام كشفت أديل للجمهور الحاضر لحفلها سبب تأثرها الشديد وبكائها، على مسرح ولاية لاس فيجاس، حيث تحيى عددًا من الحفلات الغنائية هناك، وقالت وهى تبكى: "لقد رصدت رجلًا وأنا أغنى فى العرض يجلس بمفرده، وكان الرجل يمسك هاتفه الذى يحمل صورة لزوجته التى توفيت". اديل تبكى ووجهت المغنية الشهيرة التحية للزوج الوفى وعلقت "أنا آسفة لم أكن أعلم وأنت ترينى الصورة ما حدث لزوجتك". اديل على المسرح

أديل تبكى على المسرح لرؤية أحد الجماهير يحمل صورة زوجته المتوفاة