شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: سيدتى الجميلة علامة مميزة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السيناريست أيمن بهجت قمر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة تجمعه بأبطال مسرحية "سيدتى الجميلة"، التى تعرض حاليا كل أسبوع وأثنى على زملائه بالمسرحية بكلام من القلب حيث قال: "شكرا لأجمل عائلة.. سيدتى الجميلة هتفضل علامة فى حياتى وعمرى ما هنساها تجربة حبيتها من كل قلبى، شكرا للنجم الكبير أحمد السقا اللى وجوده على عمل من إنتاجى ده حد ذاته من أهم إنجارات حياتى.. شكرا للنجمة الجميلة الجدعة ريم مصطفى اللى بيضت وشى ورفعت راسى بس ده كان متوقع".



بوست ايمن بهجت قمر

وأضاف "شكر لأخويا الجدع الراجل محمد عبد الرحمن اللى عمرى ما هنسى وقفته جنبى بالذات المرة دى.. شكرا علاء مرسى أخويا اللى فى ضهرى.. عبير منير أختى وحبيبتى.. محسن منصور الرجولة والشياكة.. عم سليمان عيد الجدع اللى أنقذنى وشالنى.. الشباب مليجى وجابر ويسرى وعمرو وأحمد على وبيرى وهالة ومدام ليلى عز العرب وشيريهان وأسامة عبد الله.. شكرا مصطفى عبد السلام ومصطفى حجاج والشباب اللى معاه.. شكرا لأخويا ورفيق مشوارى الموسيقار محمود طلعت على وقفته جنبي.. شكرا دبيكي ودرويش.. د. محمود صبري .. شكرا لإنجي عبد الحافظ على اشرافها على الملابس وتعبها وشكرا لرفعت عبد الحكيم واسرته كلها.. طقم الإنتاج أسامة الخبيري واخويا معتز وعبد القوي ونوران نصار.. ولازم أخص بالذكر المخرج الواعد مصطفى حسني وفريقه المحترم.. وشكر كبير للمهندسة نهى برادة اللى ما اتاخرتش أبدا في التعاون معانا وشكر لكرمه عبد الوهاب والموسيقار العظيم حلمي بكر على تعاونهم.. وشكرا لكل واحد من الكبير للصغير ساهم خلف الكواليس وادالنا وقته ومجهوده.. ويارب اكون كنت عند حسن ظنكم ويارب دايما مع بعض في الخير والنجاح.. ونتقابل في العيد بإذن الله".