شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر لكل بطل من أبطال مسلسل "مذكرات زوج" × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أروما للمنتج تامر مرتضى البوسترات الفردية لأبطال مسلسل مذكرات زوج المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وذلك بعدما طرحت الشركة البوستر الرسمي للعمل والذى تصدره طارق لطفى وعائشة بن أحمد وخالد الصاوى.

مسلسل "مذكرات زوج" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إدوارد، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، جلا هشام وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية" الذى تم عرضه عام 2015.

وقال السيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مذكرات زوج، إن هذا المسلسل امتداد لمشروع بدأ العام الماضي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للإنتاج الفني، مشيرا إلى أن العام الماضي قام بعمل مسلسل "راجعين يا هوى" للأستاذ أسامة أنور عكاشة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة": "هذا العام أيضا كنا حريصين على الاستعانة بأحد أعمال الأساتذة الكبار، وهو الأستاذ أحمد بهجت، وتم ترشيح مذكرات زوج، وهو كتاب من الأدب الساخر، وأنا من عشاق أحمد بهجت".

وقال: "كانت مهمتي صعبة، الكتاب كبير وعظيم وتحول في السابق لمسلسل 16 حلقة، وكانت المهمة صعوبتها مضاعفة، لأننا رغبنا في عمل مسلسل في 2023 عن مذكرات زوج ونظرة جديدة ومعاصرة لمشكلات الزواج، ونظرة لا تخلو من السخرية".

وتابع: "أنا مؤمن أن عملية التحويل أو التطوير لأصل أدبي سواء بمسلسل أو فيلم، كأنه إعادة حكي أو سرد للحدوتة من البداية بمنظور جديد، وأقتدي في ذلك بالأستاذ محسن زايد الذي كان دائما يعيد سرد روايات الأستاذ نجيب محفوظ".



طارق لطفى



عائشة بن احمد



خالد الصاوى



ادوارد



سماء ابراهيم



سارة الشامى



عمر الشناوى



جيهان الشماشرجى



جلا هشام