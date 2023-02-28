دنيا سمير غانم تحسم الجدل حول مشاركتها في “الكبير أوي 7”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:44 مساءً - انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبارا حول مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل “الكبير أوي 7″، بظهورها كضيفة شرف .

نفت دنيا سمير غانم هذه الأخبار في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، أكدت من خلاله على أنها تشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “جت سليمة” فقط .

فكتبت عبر خاصية الاستوري: “أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل “جت سليمة”” .

تابعت دنيا سمير غانم: “اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله .. أتمنى المسلسل يعجبكم إن شاء الله .. دعواتكم” .

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل “جت سليمة” بعد غياب عن الدراما الرمضانية استمر ل 4 سنوات، منذ آخر مسلسلاتها “بدل الحدوتة 3” .

ويشاركها في بطولة المسلسل كلا من: محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف .. ومن تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيرى .