كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:44 مساءً - انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبارا حول مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل “الكبير أوي 7″، بظهورها كضيفة شرف .
نفت دنيا سمير غانم هذه الأخبار في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، أكدت من خلاله على أنها تشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “جت سليمة” فقط .
فكتبت عبر خاصية الاستوري: “أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل “جت سليمة”” .
تابعت دنيا سمير غانم: “اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله .. أتمنى المسلسل يعجبكم إن شاء الله .. دعواتكم” .
وتعود الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل “جت سليمة” بعد غياب عن الدراما الرمضانية استمر ل 4 سنوات، منذ آخر مسلسلاتها “بدل الحدوتة 3” .
ويشاركها في بطولة المسلسل كلا من: محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف .. ومن تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيرى .
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تحسم الجدل حول مشاركتها في “الكبير أوي 7” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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