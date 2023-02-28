الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:44 مساءً - أعلن الفنان مفيد عاشور وفاة الفنان سيد العربي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير .

نشر مفيد عاشور صورة للفنان الراحل سيد العربي عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، كتب في تعليقه عليها ناعيا إياه: “وداعا الفنان سيد العربى، وداعا يا صديق رحلة الصدق والشباب الباكر فى مدينتنا الإسماعيلية” .

تابع: “كم ضمتنا أعمال مسرحية فى قصر ثقافة الإسماعيلية مع الأساتذة على عبد العزيز وحسنى حسين وأحمد الحداد ومحمود الضمرانى رحمهم الله ومحمدحسن إبراهيم متعه الله بالصحة والعافية” .

أضاف مفيد عاشور: “وكم حلمنا معاً يا سيد ولكنك فضلت المكوث بالإسماعيلية تمارس فيها هوايتك وحبك للمسرح بعيدا عن ضوضاء القاهرة .. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة علي روحه الطاهرة” .

يذكر أن الفنان سيد العربي اشتهر في فترة الخمسينيات، التي كانت أكثر فترات نشاطه الفني حتى اختفى عن الأضواء عام 1997 بتقديمه لفيلم “عش الغراب” .

شارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأعمال الفنية التي وصل عددها إلى 141 عملًا متنوعًا، بين السينما والدراما والمسرح .. كما عمل كدوبلير للفنان فريد شوقي في كثير من أفلامه بسبب الشبه الكبير بينهما مثل فيلم “رصيف نمرة 5” .

ومن أبرز أعمال سيد العربي: دور الغفير برعي في فيلم “المارد” ودور مخبر البوليس السياسي في فيلم “في بيتنا رجل” ودور رئيس عمال ورشة سرور (محمد عبدالحليم) للجلود في مسلسل “رحلة المليون” ودور بائع الفاكهة في فيلم “ابن حميدو” وغيرها .