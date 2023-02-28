ناقد فني شهير: “سعد لمجرد مريض بالماذوخية وتعذيب النساء”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:44 مساءً - علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي على الحكم الذي صدر مؤخرا بحق الفنان المغربي سعد لمجرد، بحبسه لمدة 6 سنوات لاتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية .

قال طارق الشناوي خلال استضافته في برنامج “مصر جديدة” مع الإعلامية إنجي أنور إن هذه القضية يتم تداولها في فرنسا منذ وقت وقوعها في عام 2016 أي منذ 7 سنوات، وليست القضية الوحيدة ضد سعد لمجرد .

حيث تم اتهامه في بلدان أخرى بقيامه بالاعتداء على فتيات بنفس الطريقة، وهو ما يعارض أن يكون الأمر إدعاء عليه وذلك لتكرار الواقعة في أماكن أخرى وهو ما يشير إلى وجود مشكلة .

تابع طارق الشناوي: “هو مريض بالمازوخية، بيعذب الستات .. يبدو على السطح إنه طيب وحنين ورومانسي، لكن في واقع الأمر لما تتعدد الجرائم دي والمحاكمات وأظن لن تكون هذه المرة الوحيدة اللي ياخد فيها حكم” .

أضاف عن حكم حبس سعد لمجرد: “أنا سألت بعض المستشارين قالولي إن لما قرار من المحكمة بعد 6 أو 7 سنوات من التداول، معناها إن استقر في يقين المحكمة أنه مدان” .

وكانت قد قضت محكمة الجنايات في باريس مساء الجمعة، 24 فبراير، بسجن الفنان سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة تدعى لورا بريول وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .

وسبق وأن اتهم “لمجرد” أيضًا في قضية اغتصاب فتاة في عام 2018، بجانب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في المغرب عام 2019 .