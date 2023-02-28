شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا بديلا لسعد الصغير فى فيلم "حمص وحلاوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مؤدى المهرجانات حمو بيكا إلى فريق عمل فيلم "حمص وحلاوة" فى أولى تجاربه التمثيلية، بديلا للمطرب سعد الصغير بعد أن تم استبعاده، وانتهى بيكا أيضا مكن تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم.

وسيطرح الفيلم بدور العرض فى موسم عيد الفطر المقبل، وكان قد انتهى المطربان أحمد شيبة ومحمود الليثى من تسجيل 4 أغنيات جديدة ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة"، داخل أحد الاستوديوهات بالمهندسين، والأغانى من ألحان وتوزيع محمد عبد المنعم، والفيلم من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد حمدى، ويجمع الفيلم بين نجوم الغناء الشعبى، منهم أمينة ومحمود الليثى ورضا البحراوى وأحمد شيبة وعدد آخر من الفنانين.



سعد الصغير سعد الصغير



حمو بيكا حمو بيكا

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.