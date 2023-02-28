شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يشارك بصور من كواليس تصوير "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان مصطفى خاطر، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام صورا من كواليس تصوير مسلسل "كشف مستعجل" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it فى شهر رمضان المقبل.

تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" فى إطار لايت كوميدى، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، محمد عبد الرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، ‏‏أشرف عبد الغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "‏kmedia‏" كريم أبو ذكري.

وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، وقال في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية يوسف العديد من التحولات الدرامية والنفسية في إطار كوميدي اجتماعي".

وأضاف خاطر أن فكرة مسلسل "كشف مستعجل" مليئة بكوميديا الموقف، وتحتوى على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث، وقال: "العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في إطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو"، وأكمل مصطفى خاطر: "حتى الجرائم التى ترتكب خلال الأحداث جرائه لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها".







