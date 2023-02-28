شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز: كنت سعيدا بتكريمى مع دريد لحام فى مهرجان سينمانا بمسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان طارق عبد العزيز عن سعادته بتكريمه على هامش مهرجان سينمانا الدولى بمسقط، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": تشرفت برئاستى للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان سينمانا الدولى الرابع بمسقط، وسعدت بتكريمى عن مسيرتى مع نخبة من أهم فنانى الوطن العربى وعلى رأسهم الفنان القدير دريد لحام، تحت رعاية رئيس المهرجان دكتور خالد الزدجالى وأخص بالشكر كل فنانى وأهل عمان وفريق عمل المهرجان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".



ضيوف المهرجان ضيوف المهرجان

طارق عبد العزيز ودريد لحام



طارق عبد العزيز ودريد لحام طارق عبد العزيز ودريد لحام

وقال طارق عبد العزيز عن دوره في مسلسل "راجعين يا هوى": "عندما وافقت على دورى فى راجعين يا هوى أول ما فكرت به هو ألا أخذل أسامة أنور عكاشة، وألا أخذل جميع كاست العمل الذى وثق بى، وشعرت أنها مسئولية ضخمة، وحاليا يعرض لى (أعمل إيه) وقد قدمنا فيه موضوعا رائعا وورقه جميل، وجدير أن يدخل كل بيت، وأتمنى أن يسعد الجمهور به، كنا نتخيل أن الأعمال خارج رمضان لا تنجح لكن لو كان العمل جيدا سواء داخل أو خارج رمضان سينجح بالتأكيد".