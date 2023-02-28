شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب السنغالى إسماعيل توريه عن عمر ناهز 73 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المغنى السنغالى إسماعيل توريه الذى يعد واحدا من من أهم رواد الموسيقى الأفريقية فى فرنسا خلال سبعينيات القرن الماضى، كما شارك توريه فى تأسيس فرقة "توريه كوندا" الموسيقية وكان أحد أعضائها، وأعلنت عائلته خبر الوفاة فى بيان نشرته وكالة فرانس برس، وجاء فى البيان: "توفى إسماعيل عن عمر 73 عامًا صباح أمس فى باريس، بعد صراع طويل مع المرض".



إسماعيل توريه

وتابع البيان "ترك توريه بصمة كبيرة فى المجالين الموسيقى والثقافى، ونحن فخورون بإرثه وبكل إنجاز حققه خلال حياته، وإلى جانب مسيرته الموسيقية، كان توريه يسعى إلى تعزيز التنوع الثقافى والحوار بين الثقافات، وكان مدافعا عن السلام والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".

وعبر الرئيس السنغالى ماكى سال عن حزنه لـ وفاة إسماعيل توريه من خلال حسابه على موقع تويتر، حيث كتب: "علمت ببالغ الأسى وفاة إسماعيل توريه، العضو فى فرقة توريه كوندا الشهيرة، ورحيله خسارة كبيرة للموسيقى السنغالية والأفريقية، أقدم خالص التعازى لعائلته".



تغريدة الرئيس السنغالى ماكي سال

أسس توريه مع شقيقه سيكسو تيديبان الفرقة الموسيقية فى أواخر سبعينيات القرن الماضي، وكانت أول أغانى الفرقة إمّا أفريقيا، التي طرحت عام 1980.

وطرحت الفرقة خلال مسيرتها الفنية أكثر من 12 ألبوما، وأحيت حفلات كثيرة ضمن مهرجانات وجولات موسيقية في مختلف أنحاء العالم.

أما في فرنسا، أحيث الفرقة حفلات مهمة بينها الاحتفال بإعادة انتخاب الرئيس فرنسوا ميتيران.