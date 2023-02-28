شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تناقش فكرة تمكين المرأة فى المجتمع بمسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش النجمة منى زكي في مسلسلها الجديد "تحت الوصاية" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023 العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، وحاربتها للصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها.

وتجسد منى زكي شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذو 9 سنوات، تواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، إذ تضطر للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.



منى زكي من مسلسل "تحت الوصاية"

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.