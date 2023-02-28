شكرا لقرائتكم خبر عن صراع كبير بين جمال سليمان وكمال أبو رية بمسلسل "عملة نادرة" في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل "عملة نادرة" المقرر عرضه على شاشة قناة cbc في السباق الرمضاني المقبل 2023، العديد من الصراعات بين عائلتي "عبد الجبار" الذي يمثلها الفنان جمال سليمان، وعائلة "أبو عصايا" التي يمثلها الفنان كمال أبو رية، على المناصب والأرض والسلطة، وذلك في إحدى قرى صعيد مصر.

وتبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" في التسعينات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تخوض خلال العمل حربا شرسا مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.



عملة نادرة

والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

يذكر أن الفنان كمال أبو رية يظهر ضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي 7" الذي يعرض في رمضان 2023، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عز الدين، ومصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.