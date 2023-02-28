شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات الفنية فى مسيرة يوسف شعبان.. ذكرى وفاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل النجم يوسف شعبان، حيث رحل عن عالمنا في 28 فبراير 2021 وقدم عددًا من الأعمال المهمة التي تركت بصمة مع الجمهور.

ولد يوسف شعبان في 1931 في حي شبرا في مدينة القاهرة بمصر، لعائلة مكوّنة من الوالدين وخمسة إخوة هو أكبرهم، تلقّى علومه الابتدائية والإعدادية بمدرسة الإسماعيلية، وأثناء تعليمه الثانوي التحق بمدرسة “التوفيقية الثانوية".

وعند إنهائه لتعليمه الثانوي التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وفي السنة الأولى من دراسته في هذا القسم التحق بفريق التمثيل، ومن ثم قرر تقديم أوراقه للمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وبالفعل قُبل في المعهد وبدأ بدراسة السنة الأولى فيه بالتزامن مع دراسة السنة الثانية من كلية الحقوق

إلا أنه بعد عام تقريبًا لم يستطع التوفيق بين الدراستين فقرر ترك كلية الحقوق وتوجيه اهتمامه بالكامل على المعهد، وقد تخرّج يوسف شعبان من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962، وفى عام 1963 تزوّج بالفنانة ليلى طاهر بعد قصة حب كبيرة، تخلّل هذا الزواج الكثير من الانفصالات المتتالية والمشاكل، إلا انتهى بالطلاق.

وفي عام 1971 كانت زيجته الثانية من نادية إسماعيل شيرين ابنة أميرة مصر فوزية بنت فؤاد الأول والعقيد الدبلوماسي المصري والأمير إسماعيل شيرين، ورزق الزوجان بانتهما سيناء وبعد فترة قصيرة انتهى هذا الزواج بالطلاق، وبعد فترة من انتهاء زواجه الثاني، تزوّج للمرة الثالثة من سيدة كويتية الجنسية تدعى إيمان، ورزقا بابنة تدعى زينب وابن مراد ويعيشون أغلب حياتهم العائلية في الكويت.

بدأ يوسف شعبان مشواره السينمائي عام 1958 بمشاركته في فيلم "سهم الله"، وبعده شارك في فيلم "في بيتنا راجل" عام 1961، وبدأت مسيرته في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "الحب الكبير" عام 1962، ومن أبرز أفلام يوسف شعبان خلال مشواره "معبودة الجماهير"، "أم العروسة"، "للرجال فقط"، "الثلاثة يحبونها"، "مراتى مدير عام"، غراميات مجنون"، "نص ساعة جواز"، "ميرامار"، "الرصاصة لا تزال في جيبى" وغيرها

وفى الدراما التليفزيونية قدم يوسف شعبان العديد من الأعمال الهامة وعلى رأسها "ليلة القبض على فاطمة"، "انتقام امرأة"، "الشهد والدموع" بجزئيه الأول والثانى، "الجوارح"، "رأفت الهجان"، "ضمير أبلة حكمت"، "المال والبنون"، "ليالى الحلمية" الجزء الخامس، "الوتد"، "التوأم"، "امرأة من زمن الحب"، "العائلة والناس"، "الضوء الشارد"، "أميرة في عابدين" وغيرها.

عام 1997 أصبح يوسف شعبان رئيس نقابة الفنانين في مصر واستمر بهذا المنصب وسط إنجازات كثيرة دورتين متتاليتين حتى عام 2003 عندما خسر الانتخابات أمام الفنان أشرف زكي، وفى عام 2017 أعلن يوسف شعبان اعتزاله الفن نهائياً إلا أنه عاد للتمثيل مرة أخرى وشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" وتوفى قبل الانتهاء من تصوير مشاهده عام 2021.