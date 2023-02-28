شكرا لقرائتكم خبر عن 68 عامًا على عرض فيلم "كابتن مصر".. وإعادة التجربة في 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 68 عامًا على عرض فيلم "كابتن مصر" والذى طرح فى 28 فبراير 1955، والفيلم الكوميدى من بطولة إسماعيل ياسين، زهرة العلا، هدى شمس الدين، محمود المليجي، محمد التابعي، السيد بدير، من تأليف كمال محمد، وإخراج بهاء الدين شرف.

تدور أحداث الفيلم شاب يحب كرة القدم، ويسعى لأن يصبح لاعب محترف، على الرغم من معارضة أسرته، لكنه ينضم إلى فريق لكرة القدم ويبدأ بتحقيق الانتصارات مع الفريق، وفي نفس الوقت يقع بحب جارته، ويتفقا على الزواج، لكن هناك شاب ثري يسعى لإفساد تلك الزيجة وتدور الأحداث في إطار كوميدى.

وفى عام 2015 قدم النجم محمد إمام فيلم بنفس الاسم "كابتن مصر"، ولكن باختلاف القصة و الأحداث، وحقق إيرادات وقت عرضه ومن بطولة كل من محمد إمام وعلى ربيع وأحمد فتحى ومحمد سلام وإدوارد والفنان حسن حسنى ومن تأليف عمر طاهر وإخراج معتز التونى.

وآخر أعمال النجم محمد إمام، فيلم عمهم من تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، شارك في بطولته الفنانة آيتن عامر، هدى المفتي، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، محمد سلام، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.