شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أيام بين يوم ولادتها ووفاتها.. ذكرى رحيل الفنانة أحلام الجريتلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنانة أحلام الجريتلى، حيث إنها رحلت عن عالمنا فى 28 فبراير 2021، و الفنانة أحلام اتولدت ورحلت في نفس الشهر، وهى من مواليد 20 فبراير 1948 والفنانة الراحلة هى الشقيقة الصغرى للفنانة أنعام الجريتلي، والتي اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة.

عملت أحلام الجريتلى، لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة، واختتمتهم بعرض "بتلوموني ليه"، في عام 2007، وقدمت على خشبة المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية، منها: "ماكبث"، و"بيت العوانس"، و"سجن النسا"، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم "القاهرة 80" و"العسل عسل والبصل بصل"، و"الراجل اللي أكل وزة".

من أبرز أعمالها السينمائية: "شباب تيك أوي"و"أيام الخادمة أحلام"، و"واحد صحيح" ، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" ، و"حلاوة روح".

ومن أهم أعمالها الدرامية، مسلسل حكايات "المدندش"، و"من أطلق الرصاص على هند علام"، "لحظات حرجة"، ومسلسل "السندريلا" وسيت كوم "راجل وست ستات" والأسطورة" و " يونس ولد فضة، اللعبة 2 ، و مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، و البرنس و الفتوة.

ولعبت بصوتها شخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى ومن أشهر أدوار أحلام الجريتلى، شخصية "أزمة" من فيلم "حياة الإمبراطور الجديدة"، ومدام راقية، من فيلم "قطط ذوات"، والملكة من فيلم "حياة حشرة"، وكوكو هانم، من فيلم "روبين هود"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، حيث تمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم، ممن ارتبطوا بها.