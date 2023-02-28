شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يجسد دور ابن أحمد بدير فى مسلسل "حضرة العمدة" مع روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان إدوارد فى بطولة مسلسل "حضرة العمدة" الذى تقوم ببطولته الفنانة روبى الذى يتواصل تصويره حاليًا فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، للعرض فى شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة cbc، ويجسد إدوارد خلال أحداث العمل شخصية ابن أحمد بدير

ويواصل فريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" تصوير أحداثه في الديكورات الخاصة به والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسيتم تصوير بقية المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامى .

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، بسمة، سميحة أيوب، وفاء عامر، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

واحيا ادوارد وفرقتة الموسيقية "جيبسى" حفلاً غنائيًا بمنطقة الزمالك مؤخراً احتفالاً بعيد الحب، وقدم إدوارد باقة من أغانيه التى اشتهر بها مع بداية الفريق منها ليل وليندا وغيرها من الأغانى.